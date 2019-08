Es gibt immer noch so viele Dinge, die wir nicht über unseren eigenen Körper wissen, obwohl wir es dringend sollten. Das weibliche Geschlecht ist leider auch heute noch mit so vielen Tabus belegt, dass darüber öffentlich mehr geschwiegen als gesprochen wird. Wo Jungen und Männer lernen, dass ihr Penis etwas ist, worüber sie durchaus reden, was sie erkunden und auf das sie stolz sein sollen, wird die Scheide oftmals schlichtweg nicht thematisiert . Zeit, dass wir das Kind beim Namen nennen!