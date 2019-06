Herpes ist eine weitverbreitete Krankheit und dennoch ist er mit so vielen Vorurteilen behaftet – wie ist das möglich? Die Antwort darauf liefert die gemeinnürztige Organisation Project Accept. In einem Artikel in der Salon verweist sie auf die Marketingkampagne von Burroughs Wellcome Co. für das antivirale Medikament Zovirax. Die Kampagne, die Ende der 70er Jahre ins Leben gerufen wurde, war eine der ersten, die ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel nicht an Ärzte, sondern an die Öffentlichkeit richtete. Darin wurde der Genitalherpes als Geschlechtskrankheit definiert, was dazu führte, dass er wie jede sexuell übertragbare Krankheit stigmatisiert wurde. „Die Kampagne scheint das Stigma, das seitdem am Genitalherpes haftet, hervorgerufen zu haben“, schrieb Project Accept.