Herpes, die lebenslange und sexuell übertragbare Infektion (STI), die dir Wunden an deinem Mund und/oder deinen Genitalien beschert, ist SEHR verbreitet; Mehr als die Hälfte der Amerikaner hat Lippenherpes und einer von sechs hat Genitalherpes. Obwohl Millionen von Menschen Herpes haben wird die Krankheit stark stigmatisiert. Die Wahrheit ist aber, dass es unfassbar viele erfolgreiche Menschen gibt, die mit dem Virus leben und der Beweis dafür sind, dass Herpes nicht dein ganzes Leben ruiniert. Die Angst vor Herpes basiert meistens auf Unwahrheiten, deswegen lasst uns etwas Licht ins Dunkle bringen und darüber reden, was es wirklich bedeutet, mit diesem Virus zu leben. Es gibt zwei verschiedene aber doch recht ähnliche Formen des Herpes Simplex Virus: HSV-1 und HSV-2. HSV-1 verursacht meistens Lippenherpes, und HSV-2 in der Regel Genitalherpes, aber beide Typen können beide Bereiche infizieren. Wenn eine dieser Arten in den unteren Regionen (Vulva, Penis, Hodensack, Anus etc.) auftritt, nennt man das Genitalherpes. Wenn sie den Mund infizieren wird es Lippenherpes genannt (manchmal auch Herpes-Bläschen oder Fieber-Bläschen).