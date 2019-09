Es gibt Vaginalzäpfchen und Cremes , die man rezeptfrei in der Apotheke kaufen kann. Erstere enthalten ein Anti-Pilz-Medikament, das man mit wie einen Tampon in die Scheide einführt. Es löst sich langsam auf und behandelt die Infektion innerhalb von zwei oder drei Tagen. Beide Medikamente hinterlässt leichte Rückstände, was zwar nervt, aber völlig normal ist. Es gibt auch Medikamente in Tablettenform, die die Infektion in einer Dosis stoppen.