Ich erfuhr von meiner Tripperinfektion bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt. Ich zeigte keine Symptome; allerdings hatte ich wiederkehrende Blasenprobleme, welche rückblickend wahrscheinlich damit zusammenhingen. Mein letzter Test war sechs Monate her, obwohl ich in der Zwischenzeit eigentlich immer verhütet hatte. Weil ich an bestimmten Punkten in meinem Leben nicht verhütet hatte, war ich überrascht, jetzt, da ich mich peinlich genau um Safer Sex bemühte, eine Diagnose zu bekommen.



Ich wusste genau, was ich jetzt zu tun hatte:



- Medizin besorgen (Ich bekam eine einzelne Antibiotikums-Spritze)

- Alle Sexualpartner des letzten halben Jahres anrufen (zum Glück habe ich eine creepige Liste von allen Leuten, mit denen ich Sex hatte)

- Mein Sexspielzeug desinfizieren

- Eine Woche warten, bevor ich wieder Sex haben konnte



Die Sexualkundlerin in mir sah es als eine gute Gelegenheit, etwas dazuzulernen. Aber das erwachsene Baby in mir bekam Panik und Angst. Eine Spritze zu bekommen war der relativ einfache Teil. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich mich dazu entschieden, mich in den Arm statt in den Hintern spritzen zu lassen. Ich war für ganze 20 Minuten vor Schmerzen gelähmt, bevor ein Arzthelfer mich schließlich aus dem Raum beförderte.



Lektion Nummer 1: Lasst Euch die Gonorrhö-Spritze in den Hintern geben. Es tut weniger weh.



Dann war es an der Zeit, jeden anzurufen. Ich fing mit meinen letzten Partnern an und arbeitete mich dann langsam rückwärts durch die Liste. Die erste Person, die ich anrief, bedankte sich sogar überschwänglich bei mir für meinen Anruf, womit ich absolut nicht gerechnet hatte. Eigentlich war sogar fast jeder sehr nett zu mir. Eine Person fragte mich, ob ich nicht noch in dieser Nacht mit ihr Abendessen wollte. Ein paar Leute sagten mir, dass ich so erwachsen damit umgehen würde, dass sie mich jetzt noch besser leiden könnten. Die negativste Reaktion, die ich bekam, war eher neutral und diese Person kam eher frustriert als wütend auf mich rüber. Immerhin wird man ja auch nicht wütend auf jemanden, der einen mit einer Grippe infiziert.



Teil davon, ein sexuell aktiver Erwachsener zu sein ist, dass man damit leben muss, dass man eines Tages eine sexuell übertragbare Krankheit haben könnte, weil es so etwas wie 100% sicheren Sex einfach nicht gibt. Ich mein’… Hier bin ich — wirklich die einzige Person, die ich kenne, die selbst bei Blowjobs jedes Mal ein Kondom und bei Penetration mit Fingern immer Handschuhe benutzt, aber trotzdem habe ich irgendwie vaginale Gonorrhö bekommen.



Zurück zu den Anrufen. Was habe ich meinen Sexualpartnern gesagt? Ich hab ihnen gesagt, dass ich getestet und behandelt wurde und ich hab ihnen angeboten, ihnen ein paar Informationen über Tripper zu geben. Meine Stimme schwankte zwischen aufgeregt und ruhig. Ich habe mich bei jedem für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, aber ich habe mich nicht übertrieben selbst gegeißelt. Manche Personen wollten mehr Informationen haben; andere waren mit den Basics zufrieden. Es hat fast Spaß gemacht, nachdem ich die ersten Anrufe hinter mich gebracht hatte und ich habe angefangen mich fast Wort für Wort zu wiederholen, bis ich einen Weg gefunden habe, flüssig darüber zu sprechen.