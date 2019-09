Muss man seinen Tampon jedes Mal wechseln wenn man auf die Toilette geht?

Die einfache Antwort ist: wahrscheinlich nicht. Zum einen kommen Tampon und Pipi aus anderen "Löchern", wie man so schön sagt. Urin wird aus der Harnröhre ausgeschieden , während Tampons extra so konzipiert sind, dass sie in der Vagina bleiben, wie der American Congress of Obstetrics and Gynecology (ACOG) erklärt. Die Blase einer Person liegt vor der Vagina und kann nicht durch einen Tampon blockiert werden. Wenn also das Urin auf dem Weg aus dem Körper ist, kommt es nicht in den Kontakt mit dem Tampon – und andersherum ist es genau so –, kann aber natürlich in den Kontakt mit dem Bändchen des Tampons kommen.