Kann man zu viel pinkeln? Ja! Und das sind die Gründe dafür

Wenn man sich Gedanken darüber macht, wie oft man den Drang hat, sollte man erstmal überdenken was „oft” wirklich für einen bedeutet. Dr. Dardik meint: "Einige Menschen urinieren wirklich öfter als Andere, aber es gibt keine festgelegte Einheit darüber, wie oft am Tag oder in der Stunde als „zu oft“ bezeichnet werden könnte.“ Das Gegenteil sei der Fall, sagt sie, „Ein plötzlicher Wechsel im Rhythmus der Toilettengänge ist eher ein sicheres Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist.“