Chlamydia : les points à connaître sur cette IST très répandue en France

On compte plus de 30 infections sexuellement transmissibles (IST) différentes dans le monde. Parmi les plus fréquentes en France, on retrouve la Chlamydia. Entre 2012 et 2016, les infections à Chlamydia et à gonocoque ont été multipliées par 3 en métropole et en Outre mer, une tendance particulièrement marquée chez les jeunes. Mais comment l'expliquer ?