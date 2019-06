Le symptôme le plus courant de l’herpès génital est la poussée d’herpès . Lorsque cela se produit, la personne affectée développe des cloques douloureuses et des démangeaisons sur et autour des parties génitales, l’intérieur des cuisses, les fesses, et ces cloques peuvent se percer et se transformer en lésions douloureuses. Cette personne peut également afficher d’autres symptômes, notamment une fièvre ; des maux de tête, de ganglions, des douleurs à la miction et des douleurs génitales. Les symptômes sont en général plus importants lors de la première poussée que lors des suivantes. Toutefois, certaines personnes ne développent jamais de symptômes et l’infection peut parfois passer inaperçue. Le symptôme le plus courant pour l’herpès labial est le redouté bouton de fièvre autour ou à l’intérieur de la bouche. Ces boutons de fièvre peuvent à de rares occasions apparaitre sur le nez, la joue ou le menton.