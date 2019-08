J'ai toujours recours aux stratégies d'adaptation qu'on m'a apprises en thérapie. Apparemment, plus on les pratique, plus le cerveau est en mesure de créer des circuits neurolinguistiques "sains" et retrouver une sérénité au quotidien. Après de longues recherches en ligne, j'ai aussi exploré la naturopathie, la EFT (ou Technique de Liberté Emotionelle), l'hypnothérapie et le Qi, une technique héritée de la médecine chinoise traditionnelle et qui signifie « énergie vitale ». C'est l'idée que nous sommes la somme de nos énergies, et que libérer les blocages permet à celles-ci de circuler librement dans le corps. Ce que j'ai retenu de mon expérience des médecines parallèles ou « alternatives » ? Qu'il est important de faire ses propres recherches, d'écouter les différents témoignages de patients, car la plupart ne sont pas remboursées ni même reconnues par les organismes de santé. Enfin, une thérapie que j'ai testée et qui m'a valu pas mal de questions de mon entourage : la Fuck It Therapy, ou l'art d'en avoir rien à foutre. Tout est parti du livre de John C. Parkins « Fuck it Therapy : The Profane Way to Profound Happiness » (« La Fuck It Therapy ou la manière profane de trouver le bonheur intérieur » en français). Contrairement aux thérapies habituelles, là, personne ne vous demandera de vous allonger sur un divan et parler de vos sentiments. C'est une manière de mettre ses problèmes en perspective, et de se dire que ce qui nous arrive n'est qu'une goutte d'eau versée dans un océan de problèmes. Évidemment, je simplifie, mais pour être honnête ça s'est révélé très libérateur pour moi. Tenez, essayez vous-même, pensez à quelque chose qui vous fait stresser, puis dites-lui d'aller se faire f**tre. Dites-le bien fort, criez-le même si vous pouvez. Alors, comment vous vous sentez ?