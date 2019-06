« Le terme de malaise est assez subjectif, mais d’une manière générale, il s’agit tout simplement de dévier légèrement de ce qui est attendu lors d’interactions sociales, » explique Ty Tashiro , psychologue et auteur du livre AWKWARD : The Science of Why We’re Socially Awkward and Why That’s Awesome. Bien que ces moments de solitude ne cachent généralement aucune intention malveillante, nous avons tendance à avoir une forte réaction psychologique à ce type d'écarts, explique-t-il.