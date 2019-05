C’est seulement lorsque j’ai dû partir en congés maladie que j’ai décidé d’en parler à mon manager. Au début, j’avais très peur de me faire licencier, ou qu’on me traite différemment à mon retour. Mais une fois mon appréhension passée, je me suis rendue compte que ca m’avait soulagé d’un poids énorme. On m’a recommandé une thérapie cognitive, dont j’ai pu bénéficier grâce à ma mutuelle d’entreprise. J’ai été suivie pendant un an. On m’a autorisé à travailler chez moi les jours où je me sentais particulièrement mal, et on m’encourageait à demander conseil quand un projet me mettait mal à l’aise. Je n’avais plus l’impression de devoir cacher mon anxiété au travail.