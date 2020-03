Il est temps d’arrêter de nous définir par nos carrières

Le philosophe Alain de Botton définit l'angoisse liée au statut professionnel comme "la peur... de ne pas se conformer aux idéaux de réussite fixés par la société et que, par conséquent, nous ne soyons plus dignes de respect ; la peur que nous nous trouvions actuellement à un échelon de réussite trop bas ou que nous soyons sur le point de tomber à un échelon inférieur". Ça me rappelle quelque chose, pas vous ? Non seulement nous craignons d'échouer, mais, dans un monde où les mots "succès" et "carrière" sont presque interchangeables, il est facile de craindre que l'échec signifie de perdre notre droit au respect. Et ça donne lieu à beaucoup de pensées négatives et inutiles. Toutes nos plus grandes insécurités, puissance 1 000.