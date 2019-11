J'ai fait le test deux fois en 4 jours et j'ai obtenu deux résultats différents. La première fois, on m'a labellisé comme « Turbulent Advocate » ( INFJ-T ), ce qui veut dire que je suis une personne motivée par un objectif et veux avoir un impact au long terme sur le monde, mais suis facilement stressée. Plutôt vrai, me suis-je dit. Quatre jours plus tard, quand j'ai refait le test, j'étais une INFP-T , un médiateur, quelqu'un d' « idéaliste qui recherche toujours le positif dans les choses et cherche toujours à s'améliorer, améliorer les autres ou les situations ». Et si mon niveau d'introversion n'a pas bougé entre les deux tests, mon niveau d'intuition, lui, a baissé de 3% et ma sensibilité de 2%. Je suis aussi passée du mode du jugement à celui de la perception, parait-il. Et ça ne se limite pas qu'à moi : 50% des gens qui passent un test de personnalité en ligne obtiennent un résultat différent la deuxième fois.