Beide Persönlichkeitstypen fühlten sich für mich „richtig“ an, was die Genauigkeit des Tests für mich bestätigt. Doch das kann auch an dem sogenannten Barnum-Effekt liegen. Dieses Phänomen ist nach einem Experiment benannt, indem festgestellt wurde, dass Menschen vage Persönlichkeitsbeschreibungen direkt auf sich beziehen, ohne zu verstehen, dass sie auch auf andere zutreffen könnten. Vielleicht ist das ja der Grund, warum Horoskope und Persönlichkeitstest oft wie die Faust aufs Auge zu dir passen. Aber was bedeutet das für mich und was hat es mit den beiden Ergebnisse auf sich?