Dein Horoskop im November – So stehen die Sterne in diesem Monat

Auch in Sachen innerer Wachstum gibt es in diesem Monat Zeit zur Weiterentwicklung. Am 8. November etwa steht der Saturn, dem man Pragmatismus zuschreibt, so zum Intuitions-Planeten Neptun, dass eine gründliche, aber behutsame Inventur in Sachen Gefühle auf der Prioritätenliste nach oben rutschen könnte, um sich der eigenen Emotionswelt zu widmen. Die Kraft dieser glücklichen Konstellation lässt sich um den 12. November herum besonders gut nutzen, um ein Ziel zu erreichen , das man schon länger verfolgt – zusätzliche Hilfe dabei bietet in dieser Zeit der Vollmond im Zeichen des fleißigen Stiers.Emotional läuft es vor allem am 20. November gut! Grund dafür ist die Laufbahn des Kommunikationsplaneten Merkur im Zeichen des Skorpions: Der planetarische Bote befindet sich noch bis zum 7. Dezember in einer Schattenphase, was eventuell zu einem kleinen Gefühlschaos führen kann. Deshalb ist das auch die Phase, in der Geduldüben angesagt ist – dir selbst und anderen gegenüber, auch wenn wir quasi ständig unter Strom stehen. Und keine Sorge, zwischendurch gibt es dabei Hilfe von oben: Am 22. geht zum Beispiel die Sonne in den Schützen über, einem abenteuerfreudigen Zeichen, was diesen Tag eine positive Wendung nehmen lässt. Wir sollten diese Energie nutzen, um endlich mit diesem neuen Hobby anzufangen oder Orte in der Umgebung zu erkunden, die wir noch nicht gut kennen.