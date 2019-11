Vous devriez atteindre un objectif de taille le 12 novembre, lorsque la Lune sera en Taureau, un Taureau qui bosse dur. Ce sera aussi une excellente occasion de faire le bilan et de vous féliciter pour le chemin parcouru. Vous serez également prêt à vous reconnecter à partir du 20 novembre lorsque Mercure se déplacera directement en Scorpion. La planète messagère sera encore dans sa deuxième phase d'ombre jusqu'au 7 décembre - mieux vaudra patienter pendant cette période. Vous aurez un regain d’optimisme à partir du 22 novembre, lorsque le Soleil entrera en Sagittaire. Relevez le défi d'acquérir de nouvelles compétences et explorer de nouveaux horizons pendant ce transit avantageux. Mars la téméraire s'opposera au chaos d'Uranus le 24 novembre, ce qui devrait créer de fortes tensions. Tâchez de limiter la casse pendant ce transit explosif. Ne laissez rien au hasard le 26 novembre, car une nouvelle lune en Sagittaire se dessinera à 10 h 05, nous inspirant à adopter de nouvelles habitudes plus saines.