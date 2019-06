Vielleicht überlegst du jetzt, ob Betroffene das ganze Leben introvertiert sind – schließlich klingt „Persönlichkeitsmerkmal“ nach etwas Unumstößlichem. Die gleiche Frage hat sich auch Jessy Pan – die sich als schüchterne, introvertierte Person (Shintrovert) identifiziert – gestellt. Die Antwort darauf, versucht sie in ihrem Buch zu finden. In Sorry I’m Late, I Didn’t Want to Come dokumentiert sie ein Jahr ihres Lebens, in dem sie Dinge getan hat, die sie sich normalerweise nie getraut hätte. Dinge, bei denen jeder introvertierte Mensch sofort Gänsehaut bekommt. Wie Fremde in der U-Bahn anzusprechen, alleine zu verreisen oder Stand-up-Comedy auszuprobieren. Der Auslöser für Jessys Experiment war zum einen die Erkenntnis, weder einen Job, noch Freund*innen zu haben. Zum anderen merkte sie, dass sie ihr Leben durch das häufige Neinsagen nicht in vollen Zügen genießen kann und Sachen aus Angst nicht macht, auf die sie eigentlich Lust gehabt hätte.