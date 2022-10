Diese Fotos dokumentieren das Leben von Frauen in & nach einer Sekte

Seitdem ist Zari mehrmals umgezogen. Ihre Großmutter lebt mittlerweile an der portugiesischen Amalfiküste, ihre Mutter in einem psychiatrischen Krankenhaus in Triest. „Als wir die Sekte verließen, konnte sich meine Mutter einfach nicht an die Mainstream-Gesellschaft gewöhnen. Sie leidet jetzt unter Schizophrenie . Dieses Projekt ist also auch eine Möglichkeit, ihren schmerzhaften Erfahrungen einen Sinn zu geben“, sagt Zari. Man hört ihr an, wie sehr ihr das wehtut. „Sie fühlte sich immer schuldig für alles, was passiert war – wie so viele andere Frauen auch, die Missbrauch erfahren. Das hier ist meine Art, für Gerechtigkeit zu sorgen und ihr Ehre zu erweisen.“