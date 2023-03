Goth, Emo, Indie: Ich habe mich als verschiedene Teen-Gruppen fotografiert

Maccabee erzählt, sie habe während ihrer eigenen Jugend selbst mit diversen „Szenen“ rumexperimentiert. „Wenn du in einem Vorort aufwächst, aber trotzdem noch in die Stadt kommst, bekommst du viele Trends in der Musik und Mode zwar mit, hinkst aber ein bisschen hinterher“, sagt sie. „Ich war definitiv erst in der Indie-Szene unterwegs und hatte dann eine Emo-Phase. Ich färbte mir die Haare schwarz und hatte einen Pony mit tiefem Seitenscheitel – und der Pony wurde immer toupiert. Ich glaube, mein Style spiegelte damals die Musik wider, die ich mir anhörte. Während meiner Emo-Phase war das viel Paramore, Fall Out Boy und Green Day. Ich hatte aber auch eine lange Indie-Phase – ich glaube, das ging den meisten Teenies in den späten Nullerjahren so. Damals hörte ich The Kooks, The Fratellis, Florence and the Machine, The Maccabees und die Arctic Monkeys.“