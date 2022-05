Berührende Fotos einer schwangeren Frau mit Magersucht (NSFW)

„Ich verfiel in eine Depression. Ich schaffte es, Hilfe zu bekommen, aber gleichzeitig fing ich an, wahllos Fotos von mir zu machen und meine Gefühle niederzuschreiben. Wenn es dir so schlecht geht, denkst du, dass du verrückt wirst. Deshalb schrieb ich meine Gedanken auf und machte hie und da Bilder. So begann das Projekt.“