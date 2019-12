Zusammengerechnet entspricht das etwa 40 Wochen nach dem ersten Tag deiner Regelblutung. Und weil das ja nicht schon ungenau genug ist, basiert die gesamte Rechnung dazu noch auf der Annahme, dass jede Person mit einer Gebärmutter einen 28-tägigen Menstruationszyklus und am 14. Tag dieses Zykluseinen Eisprung hat, was definitiv nicht der Fall ist. Außerdem können Ärzt*innen den Geburtstermin auch ändern, wenn sie beim Ultraschall irgendwelche Unregelmäßigkeiten entdecken und die in den nächsten Untersuchungen noch näher kontrollieren wollen. Wir wissen auch, dass die erste Schwangerschaft in der Regel länger dauert als die darauffolgenden und trotzdem wird bei allen die gleiche Formel angewendet. Wenn du Zwillinge bekommen solltest, wirst du wahrscheinlich früher entbinden (normalerweise in etwa 37 Wochen), aber auch hier wird der Geburtstermin wie bei allen anderen Schwangeren berechnet.