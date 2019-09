„Ich kann keinen Eisprung bekommen & trotzdem will ich ein Baby“

Auf ein Baby verzichten muss ich deshalb aber zum Glück nicht. Auch wenn der Weg zur Schwangerschaft deutlich schwerer ist. Anders als bei meinen Freundinnen, die einfach die Pille absetzten und fröhlich darauf los vögelten, bis es nach drei oder sechs Monaten endlich fruchtete, muss ich eine Hormontherapie machen. Was das genau bedeutet? Stress! Ich war noch nie so oft beim Arzt und musste auch noch nie so oft Blut lassen. Teilweise fühle ich mich schon wie ein Junkie, der an der Nadel hängt, so zerstochen sind meine Armbeugen.