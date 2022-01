Schuldgefühle, Impostor-Syndrom & Co.: So ist es, mit Freund:innen zu arbeiten

Die Freundschaften, die im Feuer des Kapitalismus geschmiedet wurden, gehören zu denjenigen, an die ich am liebsten zurückdenke. Als Teenie arbeitete ich in einem großen Spielwarengeschäft, wo ich während meiner Schicht all die Gerüchte, die in unseren örtlichen Schulen so kursierten, und alles über das Liebesleben meiner Kolleg:innen im Einzelhandel erfuhr. Das änderte sich nicht besonders, als ich dann den Job wechselte und in einem Büro zu arbeiten begann. Hinzu kam bloß die nervige Aufgabe, scheinbar unaufhörlich Copy-und-Paste-E-Mails zu verfassen. Die Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, können sich erheblich von den anderen Freundschaften unterscheiden, und das ist etwas, das wir gutheißen sollten.