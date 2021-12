Der gefährliche Zusammenhang zwischen Hautproblemen & Essstörungen

Lass uns kurz ein bisschen weiter ausholen: Mir ist klar, dass ich in meinen Privatkliniken nur eine sehr spezifische Auswahl an Patient:innen sehe. Viele haben eine lange Leidensgeschichte mit Akne , die meisten sind weiblich und sind finanziell gut gestellt; das liegt einfach an der Bevölkerung in den Vierteln von London, in denen meine Praxen liegt. Diesen Menschen geht es nicht nur um die Gesundheit ihrer Haut, sondern um ihr generelles Wohlbefinden. Und zu dem Zeitpunkt, an dem sie einen Termin bei mir vereinbaren, haben sie häufig schon diverse Behandlungsmethoden ausgeschöpft. Dazu gehört zum Beispiel eine Umstellung ihrer Hautpflegeroutine , wobei sie auf der Suche nach dem „richtigen“ Produkt vielleicht schon Tausende Euros hingeblättert haben, oder eine Anpassung ihrer Ernährung, oft mit nur wenig Erfolg.