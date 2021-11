Le lien dangereux entre l’acné & les troubles de l’alimentation

Nous vivons dans un monde surchargé d'informations. Tout le monde peut s'exprimer et disposer d'une plateforme, et les réseaux sociaux nous permettent d'atteindre un public plus large, ce qui n'aurait pas été possible il y a 20 ans. Mais est-ce une bonne chose ? Comment faire le tri entre les voix scientifiquement crédibles et les charlatans ? Si vous vous sentez désespéré·e à cause de vos boutons et que votre estime de soi est au plus bas, il est tout à fait compréhensible que vous vous tourniez vers Internet pour obtenir des conseils. Le problème, c'est que tous les conseils ne se valent pas et qu'il existe de nombreuses informations contradictoires, provenant parfois même des professionnel·le·s de santé. Et ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne pour une personne que cela fonctionnera pour vous. Nous avons tou·s·tes un ADN, un environnement et un microbiome intestinal et cutané qui nous sont propres.