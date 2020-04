Ce que c’est que d’être en confinement avec un trouble de l’alimentation

Dans certains moments d'excès, elle réalise qu'elle n'a même pas envie de manger ce qu'elle mange, qu'elle n'aime plus le goût ou qu'elle se sent trop pleine, mais malgré cela, elle continue de se gaver. Vu qu'elle est en convalescence, elle arrive à analyser ses propres excès et à trouver des solutions pour ne plus reproduire ces actions. Elle se sent moins coupable comme elle aurait pu l'être dans le passé et ce sentiment la pousserait alors à manger plus. Au temps où elle commençait sa convalescence, elle essayait d'appliquer de nouvelles routines comme écrire un journal pour comprendre la relation entre la nourriture et son humeur, établir une liste de choses qu'elle pouvait aimer faire pour s'occuper au lieu de manger (avant la pandémie, c'était la natation), sortir avec des ami·es pour quelques heures - qui a été remplacé par des appels téléphoniques. En gros, essayer au maximum de ne pas s'ennuyer pour éviter de penser à la nourriture trop souvent. Apprendre à se pardonner et reprendre le dessus pour éviter trop d'excès a été sa plus grande réussite.