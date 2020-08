Voilà comment suivre mon cycle menstruel a aidé avec mon acné

C'est durant cette semaine que ma peau est généralement au plus haut de sa forme. J'ai généralement très peu de boutons, donc si je dois expérimenter de nouveaux soins, c'est probablement le meilleur moment pour le faire. Mon nettoyant, le Dermalogica UltraCalming Cleanser (36,45 €), une crème nettoyante douce que j'utilise matin et soir, est la seule constante et la clé de ma routine. Comme ma peau n'est pas très sensible à ce moment-là, j'utilise le sérum à la vitamine C de Mario Badescu (58 €), le matin pour aider à éclaircir la peau, à la protéger contre la pollution et à estomper les taches laissées par l'acné. J'aime aussi le sérum d'acide hyaluronique Hyalu B5 de La Roche-Posay (25,99 €), pour que ma peau ait l'air aussi fraîche que possible. C'est un soin que j’aurais tendance à éviter plus tard dans mon cycle si ma peau s'enflamme et devient trop grasse. Si ma peau en a besoin, j'appliquerai un hydratant très léger, comme la crème lissante Dermalogica (46 €).