Les taies d'oreiller en soie, c'est un peu l'équivalent de tout ce que je viens de mentionner, sauf qu'il n'y a rien d'autre à faire que de dormir dessus. Ils sont définitivement meilleurs pour vos cheveux que ceux en coton, comme le dit la coiffeuse de célébrité Justine Marjan . "Les taies d'oreiller en soie ne tirent pas sur vos cheveux et n'absorbent pas l'humidité comme le font les taies d'oreiller en coton. Résultat : vos cheveux sont brillants et ne s'assèchent pas au contact de l'oreiller", explique-t-elle. J'ai certainement moins de crises capillaires depuis que j'utilise une taie en soie, et mes brushing durent plus longtemps. Les femmes aux cheveux bouclés ou crépus ont compris les propriétés de la soie sur les cheveux depuis des siècles déjà. Justine Marjan recommande la marque Hollywood Silk Solution , mais vous pouvez tout à fait trouver des alternatives qui livrent en France . Le plus important est de choisir un produit en 100% soie.