Ce que ma grand-mère m’a appris : arrêter d’attendre que « l’occasion se présente »

Pendant plus d'une décennie, j'ai entendu ma grand-mère parler de ses craintes, de la vie sans lui....Elle savait que sa maladie (une infection chronique qui obstruait ses poumons, typique chez les fumeurs) ne ferait que de s'empirer. Au fil des années, elle a fini par devenir son infirmière. J'imagine que c'est la réalité qui se cache derrière l'expression « jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et même si elle était très stoïque à ce niveau, il m'est souvent arrivé de me dire qu'elle le faisait par défaut. Parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. « J'aimerais bien faire une croisière. » m'a-t-elle dit un jour. Puis, quelques jours plus tard : « il y a ces petits appartements en bas de la rue. Mes amis sont tous en train d'y aménager progressivement. »

Après les funérailles, je suis allée chez elle. On a pris un thé. On est restée là, en silence, la porcelaine dans les mains. Puis on s'est mis à faire le tour de la maison. Il fallait qu'on fasse nos cartons pour le nouvel appartement qu'elle venait d'acheter, celui dont elle me parlait parfois. Dans le salon, il y avait cet énorme cellier. Je n'avais jamais fait attention, mais il était remplis de verres en cristal. « On ne s'est jamais servi, tu sais. On réservait ça pour les grandes occasions. Tu le veux ? »