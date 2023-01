Malgré son travail actuel en tant que créatrice de contenu digital, Abigail est une grande fan des photos physiques — comme celles qu’elle peut imprimer directement de son smartphone avec l'Imprimante Instax Link WIDE et l'Application Link WIDE ( Apple App Store Google Play ) — pour donner une nouvelle vie à ses souvenirs les plus chers et les emporter avec elle dans ses voyages. « Elles sont si précieuses pour moi, » dit-elle. « Un écran n’est pas comme une photographie réelle et tangible, c’est pourquoi j’ai toujours eu des tirages accrochés partout dans mon van. Les souvenirs que l'on se fait et les gens que l'on rencontre en chemin sont ce qui nous fait un foyer. » Ainsi pour quelqu’un dont les clichés préférés vont de paysages à couper le souffle de montagnes enneigées à de vastes canyons désertiques, la Link WIDE est devenu un outil particulièrement utile pour préserver ces moments spéciaux. « Pouvoir imprimer tous mes souvenirs est une chose, mais pouvoir imprimer l’image en entier – non rognée et non modifiée – change véritablement la donne. » ajoute-t-elle.