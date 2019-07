Tout en haut de cette liste, on retrouve Valenciennes , une petite ville du Nord, à la frontière de la Belgique. Ce n’est pas une destination connue pour son histoire — bien que la ville remonte aux temps médiévaux, une grande partie des bâtiments ont été détruits durant la Première et Deuxième guerre mondiale. Mais on est en France, alors on mange bien, et le musée de la ville est très estimé. Mais ce qui permet à Valenciennes de se distinguer, c'est son parc naturel régional Scarpe-Escaut, dont le paysage naturel n’est pas sans évoquer les contes de fées et les drames d'époque.