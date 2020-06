COVID-19 : les compagnies aériennes cessent de servir de l’alcool à bord

Ce changement de politique n'est pas limité aux compagnies aériennes basées aux États-Unis. Désormais, EasyJet ne servira plus que de l'eau aux passagers et Virgin Atlantic a également supprimé les offres d'alcool, pour le moment. En ce qui concerne Air France , la compagnie ne distribuera aucun repas ni boissons durant les vols de moins de deux heures et demi mais concernant les plus longs vols, le service classique sera proposé. KLM de son côté ne proposera que des boissons non-alcoolisées et un pack de rafraîchissement.