Une fois au festival, je me suis mise à observer les gens, juste comme ça. J'avais tellement peu bu que j'étais sûrement la personne la plus lucide de toute l'assistance. Observer les dynamiques entre les gens et des Finlandais devenir de plus en plus soûls était franchement divertissant. Quand j'en ai eu assez, j'ai décidé de m'offrir un massage des épaules. Normalement, je passe à côté de tout ça en festival, de toutes les activités connexes comme les cours de yoga, les massages etc. Puis j'ai assisté au show de Seinabo Sey, un chanteur suédois récompensé aux Grammy Awards, puis Nao, nominé au Mercury Prize, et enfin Robyn, qui a hypnotisé tout le monde. On était tous réunis sous une tente, ce qui m'a aidé à me sentir en communion avec la foule.