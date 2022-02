Voyage : le top 11 des meilleurs Airbnb en Europe

Cela fait maintenant plus de deux ans que je n'ai pas passé de vacances à l'étranger et ça commence à faire long. J'ai rêvé de plages de sable doré, d'eaux cristallines, de siestes au soleil et de plats exotiques. Ça me manque tellement que je passe mes heures de pause dej' à créer un marque-page Instagram dédié aux endroits où je veux absolument aller.