Quoi qu’il en soit, vous allez devoir dépenser quelques euros — prendre un verre au très Instagrammable Nyhavn est un must, comme c’est le point de départ du très kitsch parc d’attractions Tivoli Gardens . Les bars et les restos huppés du Meatpacking District n’attendent que d’être découverts, et ce tour aux airs d’attrape touriste Netto boat tour ? Avec le bon guide et le bon groupe de personnes, cela peut être une manière géniale d’en apprendre davantage sur la ville.