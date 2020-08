Voyagez à travers le monde sans bouger de votre canapé

L'émission de voyage de Refinery29 Etats-Unis, 60 Second Cities, vous présente The World Your Way, une version totalement interactive en anglais. Cette fois, c'est vous qui êtes aux commandes et qui décidez de vos vacances virtuelles de rêve. Grâce à Eko, le leader de la technologie de choix, voyager dans le monde entier est à portée de main.