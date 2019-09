Sur une note un peu plus sombre, et pour un point d’histoire fascinant et peu connu, prenez le temps de visiter le musée d'Aljube, où des membres de la résistance s’opposant à la dictature portugaise (1926-1974) ont été emprisonnés, pour beaucoup, sans jamais en ressortir. Plus loin, vous découvrirez la LX Factory, une ruche d'artistes et de restaurateur (un peu comme Boxpark à Londres, mais avec des boutiques véritablement indépendantes ; la librairie est incroyable). Laissez-vous déambuler entre les rues du quartier de Alfama et du château, puis, dirigez-vous vers le Mercado de Santa Clara pour un mélange de bric-à-brac et d’art et passez de bar à bière à 2€ à bar à vin à €2 dans les minuscules, mais très animées ruelles de Bairro Alto –au nord de Calcada do Combro . Et surtout, prenez un brunch ! Autant de fois que possible. Lisbonne sait faire le brunch comme personne, à part peut-être les Australiens.