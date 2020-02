On ne sait pas vous, mais avec ce temps maussade, on a de sérieuses envies d'évasion. Mais pour ceux qui ne peuvent pas voyager tout de suite, on peut toujours compter sur Netflix pour nous sortir de notre quotidien sans avoir à quitter le canapé. On s'est aventuré dans le large catalogue de séries et documentaires dédiés au voyage et à la découverte du monde disponibles sur la plateforme de streaming et on y a déniché de véritables pépites.