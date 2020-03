Coronavirus : comment se rendre utile — outre rester chez soi

Alors que la pandémie de coronavirus continue à prendre de l’ampleur, et que nous tentons tou·tes (tant bien que mal) de nous adapter à un nouveau mode de vie — sur fond de "distanciation sociale", de lavage de mains à répétition et de longues journées cloîtrés à la maison — il est facile de se sentir impuissant·e et de ne pas savoir exactement comment se rendre utile. Mais même au milieu de toute cette incertitude et de ce malaise rampant, si vous avez la chance de ne pas être personnellement affecté·e par le COVID-19 et que vous êtes en mesure d'apporter votre aide, il existe quelques moyens concrets de le faire.