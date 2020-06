Meurtre de George Floyd : les quatre policiers seront inculpés

Chauvin était auparavant accusé d'homicide involontaire et de meurtre au troisième degré, mais il sera désormais jugé pour meurtre au deuxième degré, ce qui indique que les enquêteurs pensent que Chauvin comprenait bien la portée de son acte. Les trois autres officiers impliqués - Thomas Lane, J.A. Keung et Tou Thao - ont été accusés de complicité dans le meurtre de Floyd. Pendant que Chauvin mettait Floyd à genoux, Lane et Keung l'ont aidé à le maintenir au sol et Thao est resté passif à côté.