New-York : la Queer Liberation March perturbée par des tirs de lacrymogène

Des messages diffusés sur les réseaux sociaux montrent le moment où les policiers, qui ont tenté de procéder à des arrestations, ont eu recours à la violence et ont provoqué la panique et un dangereux mouvement de foule en réponse au chaos. Dans un live stream publié sur Facebook, on peut voir des manifestants lever le poing en signe de solidarité pacifique, chanter "laissez-les partir" et tenter d'intervenir alors que des officiers embarquent deux personnes accusées d’avoir tagué un véhicule de police.