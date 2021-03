“Addiction au sexe”, “mauvaise journée” : rien n’excuse le meurtre

Toutes les victimes de Long, sauf deux, étaient des femmes asiatiques. Au moins deux des trois spas sont des entreprises appartenant à des personnes asiatiques, et les trois auraient de nombreux employé·e·s asiatiques - ce que Long savait probablement si, comme Reynolds et Baker l'avancent, il fréquentait ces spas. En outre, nombreux sont celles et ceux qui ont noté que le travail dans les salons et les spas est souvent genré : selon les données du recensement , les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à travailler comme gestionnaires de spa, massothérapeutes et technicien·nes de massage.