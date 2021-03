Vaccins Covid : les femmes présentent plus d’effets secondaires que les hommes

Depuis la fin de cette étude, les vaccins Covid-19 de Janssen et AstraZeneca ont également été autorisés. À ce jour, 6 199 118 de personnes ont été vaccinées en France. La stratégie vaccinale contre la Covid-19 vise à vacciner les personnes les plus fragiles et les plus à risques et à protéger les soignants et le système de soin. Les objectifs de la campagne de vaccination se déclinent en trois chiffres : "10-20-30" : 10 millions de personnes vaccinées d'ici mi-avril, dont la totalité des personnes vulnérables, 20 millions de personnes d'ici mi-mai dont la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans, et 30 millions de personnes d'ici mi-juin, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans volontaires.