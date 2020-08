Explosions à Beyrouth : comment venir en aide aux victimes ?

Cette organisation travaille avec les enfants et les jeunes à travers le Liban depuis plus de 60 ans. Elle couvre un large éventail de besoins allant de l'éducation à la santé en passant par l'aide alimentaire. Depuis l'explosion, Save The Children a annoncé qu'elle s'engageait à fournir une assistance aux enfants et aux familles ainsi qu'une protection physique et émotionnelle aux personnes touchées par la catastrophe.