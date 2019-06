Il aura fallu plusieurs oeuvres impressionnistes de la National Gallery of Art pour me rappeler pourquoi j’étais partie. Je voulais voir de nouvelles choses, faire mes propres expériences et déconnecter. Je voulais voyager envers et contre tout, et arrêter de me dire que je n’y avais pas droit parce que j’étais seule. J’ai donc décidé d’être plus sympa avec moi-même, de me dire que c’était normal d’avoir peur, surtout quand on décide d’affronter sa peur en fait.