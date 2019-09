Arrêtons de dire aux femmes célibataires « qui sait ? »

Au bout d'un moment, j’ai été épuisée. J’étais rongée par la culpabilité et vidée de toute énergie. C’est alors que j’ai décidé que je ne pouvais, ni ne voulais plus vivre comme cela. Je refusais de vivre en pensant que chaque action que j’entreprenais (ou non) finirait par me tomber dessus en m’infligeant un célibat encore plus long. Comme si c’était quelque chose que je méritais, comme si mon célibat était une espèce de punition. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais ce que je ressentais et que cela ne me plaisait pas. L’injustice et le ridicule autour de tout ça m’a fait bouillir et j’ai décidé d’arrêter avec les « qui sait » pour toujours. Ok, destin, tu veux jouer ? Et bien jouons !