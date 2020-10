Suis-je trop vieille pour être encore célibataire ?

C'est très perturbant, non seulement parce que j'aimerais éventuellement avoir un partenaire et ce sera difficile si tous les hommes me regardent comme si j'allais bientôt me momifier, mais aussi parce que vieillir n'a jamais eu une connotation négative pour moi. Avec l'âge, j'ai pu conduire, voter et vivre seule. Toutes sortes de choses merveilleuses. Alors pourquoi, à un certain âge, faut-il que je considère le fait de vieillir comme un mal ? Je continue d'aimer vieillir. Vous rigolez ? J'étais une idiote à 20 ans ! Quand on pense à quel point j'ai évolué entre mes 28 et mes 38 ans, je me dis que dans 10 ans, je travaillerai sûrement pour la NASA si je continue.