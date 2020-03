J'ai besoin de ressentir de l'amour d'abord. Peut-être que ça a toujours été le cas d'ailleurs, je l'ai simplement ignoré. Parce que le sexe, c’est fun, et c’est agréable qu’on fasse attention à vous, et si je ne peux pas avoir l'amour, alors autant s’amuser. Mais pourquoi penser que je ne pouvais pas avoir l'amour ? Pourquoi ne pas attendre plus de la vie et de moi-même. Pourquoi avoir honte de ma propre sexualité ? Honte d’avoir besoin de me sentir non seulement désirée pour le sexe, mais aussi aimée ? Je n'ai plus honte de ma sexualité. J'en suis même fière. Je ne lui refuse plus ce dont elle a besoin, je ne lui donne plus ces pseudo-relations avec des hommes que j'ai dû me convaincre d'aimer, parce que c'était toujours mieux qu'une période d'abstinence. Car ce n'est pas le cas. Parce que pour moi et ma sexualité, le sexe sans amour n'a aucune valeur.