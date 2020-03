Keine Gefühle, kein Sex: Warum bei mir ohne Liebe ab jetzt nix mehr läuft

Ich habe es jahrelang gemacht, weil ich in einer modernen Datingwelt lebe, in der du durch’s Swipen Leute kennenlernst und Sex der Ausgangspunkt einer Beziehung ist. Ich dachte, ich müsste aufhören, so prüde zu sein und bei diesem Spiel mitspielen, denn sonst bleibe ich für immer single. Darum geht es schließlich bei Tinder, oder nicht? Wie konnte ich nur glauben, dass ich so jemanden kennenlernen könnte, mit dem ich etwas Ernsthaftes aufbauen kann? An einem Ort, an dem du entweder von Männern ignoriert oder um 3 Uhr nachts nach einem Blowjob gefragt wirst. Das ist die Welt, in der wir leben, daten, ficken. Zu glauben, ich könnte mit jemanden eine emotionale Bindung aufbauen, bevor ich ihn in mein Schlafzimmer lasse, war einfach naiv. Ich musste mich einfach damit abfinden, wie das heutzutage so läuft und den Datingzirkus mitmachen, denn sonst bleibe ich mein ganzes Leben lang single. Das war die Botschaft, die ich immer wieder erhielt: Ändere dich und was du willst oder du bist für immer allein.